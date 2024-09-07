Не скрывала округлившийся живот: Курбан Омаров появился на публике с беременной женой

Недавно в «Вегас Сити Холле» в Москве состоялась премьера семейного шоу-мюзикла «Мечтатели». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров. Он появился на красной дорожке вместе с 23-летней женой Валерией, которая ждет от него ребенка. Об этом сообщает StarHit и публикует кадры с мероприятия.

Курбан Омаров вывел в свет беременную супругу Валерию. Для мероприятия пара выбрала классические образы для мероприятия: бизнесмен появился в черном костюме и белой рубашке, а его жена выбрала длинное черное платье с открытыми плечами, дополнив образ украшениями, белой накидкой и маленькой сумкой в тон. Девушка сделала легкий макияж и укладку. При этом избранница предпринимателя не скрывала округлившийся живот.

Кроме того, премьеру мюзикла «Мечтатели» посетили олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин с супругой, актрисой Натальей Сомовой, звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов с женой, спортсменкой Катериной Кейру, актрисы Любовь Тихомирова, Лянка Грыу и Стелла Ильницкая, певец Глеб Матвейчук с супругой, звезда группы «Корни» Александр Бердников с женой, экс-солистка группы Reflex Женя Малахова, которая недавно стала мамой во второй раз, а также телеведущие Тимур Соловьев и Владимир Маркони. Большинство знаменитостей пришли на показ с детьми.

Сюжет спектакля «Мечтатели» расскажет про детей и взрослых, которые встают перед выбором: оставаться верным мечте или жить размеренной жизнью. Герои совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и находят ответы на важные вопросы. Это шоу про ребенка-мечтателя, который живет внутри каждого человека.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей возлюбленной Валерии. Недавно молодая супруга бизнесмена объявила о беременности.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности беременности молодой жены Курбана Омарова.