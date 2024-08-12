Жена Курбана Омарова рассказала, что родители мужа тепло приняли ее в семью. Об этом стало известно из соцсетей.

В мае бывший возлюбленный Ксении Бородиной Курбан Омаров поженился на девушке по имени Валерия. По традиции, Омаров познакомил ее с родителями, которые живут в Дагестане.

Как рассказала сама Валерия, встреча с родственниками мужа прошла в дружеской атмосфере. Ей даже преподнесли роскошный подарок — украшение в виде браслета на руку.

«Мне невероятно повезло встретиться и познакомиться с такой крепкой и интеллигентной семьей. Помню тот первый полет в Дагестан с Курбаном, как я волновалась и переживала перед знакомством. Меня приняли как родную, окутали вниманием, теплотой и заботой», — рассказала она.

Девушка добавила, что ее родные тоже тепло приняли Омарова в семью.

«Мои родители, бабушки, дедушки любят Курбана, потому что видят, с каким трепетом он ко мне относится», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров похвастался покупкой машины за 40 миллионов рублей.