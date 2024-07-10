Курбан Омаров похвастался покупкой машины за 40 миллионов рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров купил дорогостоящую иномарку. О приобретении рассказала жена блогера — Валерия. Девушка опубликовала ролик, на котором видно, что новой машиной в их семье стал «Мерседес». При этом в ролике мелькает чек на сумму в 40 миллионов рублей.

«Любимый, я хочу искренне поздравить тебя с этой покупкой. Разделяя твою любовь к автомобилям, с нетерпением жду наших запланированных путешествий с тобой за рулем», — написала она.

Некоторые подписчики в комментариях не поняли, откуда у блогера столько денег: «Он же нищий и никто после того, как разошелся с Ксюшей».

Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина состояли в браке с 2015 по 2021 год. В союзе у них родилась дочь Теона.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров чувствует вину перед Ксенией Бородиной после измен.