Жена Курбана Омарова раскрыла, когда назовет имя новорожденного сына

Жена российского бизнесмена Курбана Омарова Валерия рассказала, когда раскроет имя новорожденного ребенка. Информацией об этом она поделилась в социальных сетях. Напомним — малыш появился на свет у пары 1 февраля. По словам матери, общественность узнает, как его зовут, на 40-й день после дня рождения.

«Никакой интриги нет, просто он такая кроха, хочется его беречь», — так объяснила женщина свое решение.

По словам Валерии, муж оказывает ей всяческую помощь и поддержку, в том числе встает по ночам. Их сын пока не привык спать в кроватке, и это влечет определенные сложности. «Его кроватка как-то ему не очень нравится пока, любит спать в большом коконе. Но там долго нельзя, перекладываю или на руках», — поделилась Омарова.

Младенец находится на грудном вскармливании — его мать не хочет, чтобы он употреблял в пищу смеси.

Напомним — в прошлом Курбан Омаров был женат на телеведущей Ксении Бородиной, у них есть общая дочь Теона.

Ранее мы писали о том, почему Теоны не было на выписке Валерии из роддома.