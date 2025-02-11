«Не отпустили»: Курбан Омаров рассказал, почему дочери от Ксении Бородиной не было на выписке

Бизнесмен Курбан Омаров объяснил отсутствие дочери от ведущей Ксении Бородиной Теоны на выписке. Он заранее спрашивал, получится ли присутствовать, но в важный день девочку не отпустили из школы.

Подробности приводит StarHit.

Омаров признался, что очень хотел видеть Теону на выписке. Тем более что теперь у девочки появился брат. Приезд дочери сорвался в последний момент.

«Я заранее спрашивал через няню, сможет ли она прийти, и мне сказали, что да, все получится. Но в день выписки вдруг выяснилось, что Теону не отпустили из школы», - поделился Курбан.

Он выразил надежду на то, что дочь скоро познакомится с братом. «Он уже часть ее семьи, а она – часть его», - размышляет бизнесмен.

1 февраля у Омарова и его жены Валерии родился сын. Мужчина присутствовал на родах и держал супругу за руку.