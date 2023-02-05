Жена Костомарова ночами сидит в темноте возле фигуриста и возвращает его к жизни любовью

Оксана Домнина, жена фигуриста Романа Костомарова, не отходит от кровати фигуриста, которому грозит ампутация стоп и кистей. Каждую ночь она выключает свет, садится подле него и пытается любовью вытащить супруга из тяжелого положения.

Отмечается, что Костомаров все ещё находится на ИВЛ. Сроки уже достаточно большие, поэтому врачи решили вывести трахеостому. Это хирургическое вмешательство, когда на шее делают отверстие для облегчения дыхательной функции.

Ранее мы писали, что брат Романа Костомарова эмоционально встретил решение ампутировать фигуристу пальцы.