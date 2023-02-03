19:28, 03 февраля 2023
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«Я не могу»: брат Романа Костомарова эмоционально встретил решение ампутировать фигуристу пальцы
Младший брат ответил на слухи о грядущей ампутации пальцев ног у Костомарова.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в ближайшее время могут ампутировать пальцы ног. Младший брат спортсмена ответил на слухи, что 45-летнего фигуриста готовят к операции.
Он не стал раскрывать никаких подробностей. Ответ родственника был предельно коротким.
«Я не могу ничего комментировать», - отреагировал он. Ответ брата Костомарова приводит Пятый канал.
3 февраля сообщалось, что врачи приняли решение об ампутации пальцев на ногах. Пальцы рук пытаются сохранить.
Ранее говорилось, почему Костомаров долго оставался в коме. Утверждалось, что это делалось с целью избежать истерики и бунта у спортсмена.
Источник фото:Евгений Федотов/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги:
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