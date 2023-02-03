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19:28, 03 февраля 2023
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«Я не могу»: брат Романа Костомарова эмоционально встретил решение ампутировать фигуристу пальцы

Младший брат ответил на слухи о грядущей ампутации пальцев ног у Костомарова.

«Я не могу»: брат Романа Костомарова эмоционально встретил решение ампутировать фигуристу пальцы

Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в ближайшее время могут ампутировать пальцы ног. Младший брат спортсмена ответил на слухи, что 45-летнего фигуриста готовят к операции.

Он не стал раскрывать никаких подробностей. Ответ родственника был предельно коротким.

«Я не могу ничего комментировать», - отреагировал он. Ответ брата Костомарова приводит Пятый канал.

3 февраля сообщалось, что врачи приняли решение об ампутации пальцев на ногах. Пальцы рук пытаются сохранить.

Ранее говорилось, почему Костомаров долго оставался в коме. Утверждалось, что это делалось с целью избежать истерики и бунта у спортсмена.

Источник фото:Евгений Федотов/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
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