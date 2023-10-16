Жена Костомарова назвала имя человека, который поддерживал фигуриста больше остальных

Оксана Домнина рассказала, что Костомарова больше других поддерживал его брат, об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По словам супруги фигуриста, во время нахождения Романа Костомарова в больнице его поддерживали все члены семьи. Однако первое время рядом с ней в тяжелое время находился еще и родной брат олимпийского чемпиона — Денис Костомаров.

«Родные и близкие. Мы вcе друг друга поддерживали. Но cамая большая поддержка была от брата Романа. Мы находилиcь поcтоянно вмеcте первое время», — рассказала Домнина.

Отметим, что Денис ведет непубличный образ жизни, известно лишь, что он женат.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года. В общей сложности фигурист провел там 175 дней. За жизнь Костомарова боролись лучшие специалисты со всей России, однако фигуристу не удалось спасти кисти рук и стопы — их врачи решили ампутировать.

Ранее мы писали о том, что Костомаров рассказал о проблеме с ботинками, из-за которой пока не вышел на лед. По его словам, карбоновый протез тяжело залезает в конек.