Костомаров столкнулся с проблемой при попытке встать на коньки: стопа не сжимается

Фигурист Роман Костомаров сообщил, что пока не получается выйти на лед из-за коньков. Он столкнулся с тем, что нога не залезает в ботинки – искусственная конечность не сжимается, как обычная человеческая стопа.

О проблеме спортсмен рассказал на закрытом мероприятии.

Костомаров отметил, что «ботинок-конек – специфичная вещь». Фигурист не оставляет желания выйти на лед, но пока «есть ряд проблем».

«… Нога карбоновая, она не так легко залезает в ботинок, как это делает нормальная стопа. Человеческая стопа может сжиматься, а карбон — нет», - поделился фигурист. Его слова приводит StarHit.

Костомаров сейчас в поиске ботинок большого размера.

Во всем фигуриста поддерживает жена Оксана Домнина. Фигурист уже многое умеет, несмотря на ампутацию ног и рук. Он показывал, как плавает в бассейне, поднимается по лестнице через ступень. Недавно спортсмен написал первое слово с помощью протеза.

В минувшие выходные Костомаров впервые сел за руль автомобиля. Он управлял машиной без кистей рук, рядом находилась жена. Костомаров ехал не по обычной дороге, а на тренировочной мототрассе.