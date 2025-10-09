Жена Константина Ивлева после сообщений о разводе рассказала об истериках дочери

Жена шеф-повара Константина Ивлева на фоне сообщений о предстоящем разводе внезапно пожаловалась на истерики их общей дочери. Валерия Куденкова призналась, что у трехлетней Ники непростой характер.

В личном блоге она рассказала, что девочка может расплакаться, даже если ей не понравилось, как застегнули куртку.

«Почему так? Скачок роста — психика не успевает за развитием. Перегруз нервной системы — путешествия, шумные места, новые впечатления», — предположила Валерия.

Она подчеркнула, что научилась справляться с истериками дочери. Для этого Валерия просто показывает ребенку, что всегда рядом и готова прийти на помощь.

«Жду 20-40 минут (средняя длительность бури) ... Предлагаю воды — иногда это просто обезвоживание нервов», — поделилась жена Ивлева.

При этом о причине расставания с Константином Валерия продолжает хранить молчание. Она перестала публиковать совместные кадры с мужем еще летом и отпраздновала 33-летие без него.

Ранее сообщалось, что Ивлев и Куденкова были вместе четыре года. Но при этом после расставания женщина может остаться ни с чем. Об этом рассказал юрист Тимур Маршани.