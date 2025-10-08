«Речь о значительных денежных средствах»: на что может рассчитывать молодая жена Ивлева после развода

Шеф-повар Константин Ивлев разводится с молодой женой Валерией. Они были вместе четыре года. Но при этом после расставания женщина может остаться ни с чем. Об этом рассказал юрист Тимур Маршани.

В беседе с Teleprogmma.org адвокат отметил, что получить хотя бы часть имущества Валерия сможет, если был заключен брачный договор. Но даже в этом случае в документе могло быть прописано, что недвижимость закрепляется за супругом, который ее приобретал. Тогда женщине ничего не светит.

«То есть Валерия не имеет на дом права. Но давайте будем говорить откровенно. Ивлев — богатый человек с разносторонним бизнесом, касающимся общепита и фастфуда. Поэтому речь может идти о значительных денежных средствах. Валерия не может на что-то рассчитывать, кроме того, что сам Константин благодаря доброй воле и расположению может оставить жене в качестве отступного», - поделился Маршани.

Напомним, что Константин владеет двухэтажным особняком площадью 400 м². Также у телеведущего есть три фирмы, занимающиеся организацией мероприятий, рекламой и торговлей.

