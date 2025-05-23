Жена Константина Эрнста рассказала о процедурах, которые делает у косметолога. Об этом стало известно из соцсетей.

37-летняя жена Константина Эрнста Софья Эрнст рассказала секреты уходы за кожей. По словам девушки, она не красится в обычной жизни, а только в тех случаях, когда выходит на светские мероприятия.

Кроме того, Софья рассказала о двух процедурах, которые она делает у косметолога.

«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — заявила она.

Напомним, Софья Эрнст познакомилась с будущим мужем во время работы в Санкт-Петербурге. Софья, будучи стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко, случайно встретила главу «Первого канала», который в то время работал в Санкт-Петербурге.

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