Актриса Софья Эрнст перестала скрывать лицо четырехлетнего сына Льва

Актриса Софья Эрнст решила сделать подарок поклонникам в свой день рождения и впервые опубликовала фото с четырехлетним сыном Львом. До этого она предпочитала скрывать лицо мальчика.

В личном блоге супруга Константина Эрнста разместила снимок, на котором запечатлела себя со своими детьми. Дочки Эрика и Кира стояли возле ног мамы, а маленький Лев сидел у нее на руках. Сама Софья смотрела на сына и улыбалась.

Отметим, что Константин и Софья предпочитают не афишировать личную жизнь. Даже дочерей пары публика долгое время не видела. Девочки впервые вышли в свет лишь пару лет назад. Они пришли вместе с мамой поддержать отца во время вручения государственной награды.

К слову, актриса и генеральный директор Первого канала вместе с 2014 года. Первые время они просто встречались и появлялись на публике в статусе пары. Но спустя три года они решили создать семью. Пышное торжество устраивать не стали. Вместо этого Константин просто ответ возлюбленную в ЗАГС.

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