Жена комика Ильи Соболева рассказала, что у ее дочери заподозрили анорексию. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По словам Натальи Соболевой, проблемы с отсутствием аппетита у ее дочери заподозрил психолог школы, где учится девочка. Дочь рассказала, что на перемене к ней подошла учительница, которая передала вопрос психолога о том, не страдает ли она от анорексии.

«Соня ответила, что нет. Она просто ест небольшими порциями, дробно, и у нее изогнутый желчный. Дочь пришла домой, посмотрела в сети, что такое анорексия, и спросила: „Мам, неужели я для них так выгляжу?“ Она так расстроилась вообще», — рассказала мать.

Наталья решила не выяснять отношения со школьным психологом в стенах учебного заведения и вместо этого публично рассказала о случившемся в своем блоге.

«Вот скажите, как можно у ребенка такое спрашивать? Если бы даже проблема была, то пишите, звоните мне. Еще этот разговор слышали минимум три других ребенка», — возмутилась она.

Ранее мы писали о том, что участница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик пережила расставание и анорексию.