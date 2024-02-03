Пережила много трудностей: певица Юлия Михальчик рассталась, потеряла ребенка и столкнулась с анорексией

После появления на проекте «Фабрика звезд» певица Юлия Михальчик столкнулась с рядом жизненных трудностей, который отразились на ее здоровье. Личная драма и стресс привели к тому, что знаменитости пришлось обратиться за помощью в больницу, передает 78.ru.

В настоящий момент 39-летняя артистка замужем и у нее подрастает сын. Однако о прошлом у певицы осталось множество неприятных воспоминаний. Так, Юлии пришлось расстаться с продюсером Александром Шульгиным после двух недель бурного романа. Потом была попытка восстановления отношений, но и она провалилась.

Также у звезды был неудачный брак с бизнесменом Владимиром Гоевым. Партнер изменил Юлии, из-за чего той пришлось вновь остаться одной. Кроме того, в этих отношениях артистка потеряла первого ребенка.

Затем у артистки начались проблемы со здоровьем. Сначала она набрала килограммы, а потом в гонке за идеальным телом столкнулась с анорексией. Юлии даже пришлось обратиться в больницу. Выйти из ситуации ей помогли врачи и близкие люди.

Ранее сообщалось, куда пропал с экранов певец Аркадий Укупник. Оказалось, что артист ведет тихую семейную жизнь.