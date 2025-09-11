«Жена клоуна»: военкор Коц призвал не реагировать на давшую интервью Пугачеву

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале высказался об интервью Аллы Пугачевой и объяснил, почему ее следует игнорировать. Он назвал исполнительницу «женой клоуна» и «старым и больным человеком с термальной стадией чувства собственного величия».

Мужчина поделился, что друзья и подписчики присылают ему эпизоды интервью Пугачевой. Он отметил, что ему сложно что-то комментировать, так как мнение Аллы Борисовны для него ничего не значит.

«Она не является ни нравственным маяком, ни серьезным аналитиком, ни человеком, от которого зависят судьбы людей», – написал Коц.

Военкор вспомнил слова одного из лучших интервьюеров страны, который общался со всеми известными личностями: от деятелей искусств до политиков самого высокого ранга.

«Суперпопулярный артист или талантливая певица - это не всегда умный человек. Чаще наоборот. Бывает, садишься говорить с титулованным актером, игравшим исторических личностей, а он – дуб дубом», – процитировал он.

Александр назвал Пугачеву «женой клоуна» и посчитал, что умный человек не станет называть себя Примадонной.

«Ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — написал военкор.

Ранее мы писали о том, что Владимир Познер раскритиковал интервью Пугачевой.