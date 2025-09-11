«Я этого совершенно не понимаю»: Владимир Познер раскритиковал интервью Пугачевой

Журналист Владимир Познер назвал уехавшую из России Аллу Пугачевой интересной личностью и заверил, что планировал посмотреть ее первое за три года интервью. При этом он раскритиковал продукт Екатерины Гордеевой* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Как пояснил Познер, беседа с Пугачевой оказалась слишком длинной и не вписывается в формат интервью.

«Для меня уже не интервью. Это что-то совсем другое. Стало довольно модно проводить интервью по 2–2,5 часа. Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не мое», — сказал журналист в беседе с NEWS.ru.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что Алла Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после интервью в Юрмале. Особое внимание исполнительница хита «Приходите в мой дом» обратила на слова Пугачевой в адрес террориста Джохара Дудаева.

