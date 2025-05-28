Жена хоккеиста Овечкина Шубская показала, как отметили пятилетие сына в Москве

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала кадры с дня рождения младшего сына. Илье исполнилось пять лет.

Звездные родители решили не ограничиваться скромными посиделками с близкими, а организовали большой праздник для именинника. Семья и друзья Ильи собрались в одном из ресторанов Москвы. Были также фотографы, которые работали на фотозоне, аниматоры для детей и ведущий для взрослых гостей. Среди приглашенных звезд была певица Пелагея. Она приехала на день рождения вместе со своей дочерью Таисией.

В личном блоге Шубская опубликовала несколько фото и видео с вечеринки. На них она позировала с мужем, а также с другими гостями.