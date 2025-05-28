Жена хоккеиста Овечкина Шубская показала, как отметили пятилетие сына в Москве
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Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала кадры с дня рождения младшего сына. Илье исполнилось пять лет.
Звездные родители решили не ограничиваться скромными посиделками с близкими, а организовали большой праздник для именинника. Семья и друзья Ильи собрались в одном из ресторанов Москвы. Были также фотографы, которые работали на фотозоне, аниматоры для детей и ведущий для взрослых гостей. Среди приглашенных звезд была певица Пелагея. Она приехала на день рождения вместе со своей дочерью Таисией.
В личном блоге Шубская опубликовала несколько фото и видео с вечеринки. На них она позировала с мужем, а также с другими гостями.
Отметим, что пока Александр с семьей находятся в Москве. Анастасия делилась, что они взяли с собой большое количество вещей, поэтому планируют задержаться. Не исключено, что после завершения контракта с клубом «Вашингтон» в 2026 году звезды окончательно переедут в столицу Россию.
Ранее появилась информация, что старший сын Александра Овечкина планирует стать вратарем.