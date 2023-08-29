Жена хирурга Хайдарова написала заявление в полицию из-за угроз экс-клиента мужа

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова написала заявление в полицию после угроз бывшего клиента мужа Александра Вдовина. Он отправлял негативные сообщения семье коллеги на протяжении всего их отпуска в Греции.

Напомним, что с началом силиконового скандала Вдовин выступил с заявлением. Он рассказал, что из-за Хайдарова его ягодицы стали буквально гнить. Из-за этого он начал требовать денежную компенсацию от хирурга и между тем заваливать его родных угрозами. Александр обещал сделать с женой доктора то же, что и он с ним, а именно покромсать.

В итоге спустя недели супруга Тимура все-таки отправилась в полицию. Напомним, что близкие к окружению медика делились, что Светлана Сильваши из-за Вдовина даже боялась возвращаться домой после отпуска за границей.

«Он буквально заваливал их голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить в аэропорту, приехать к ним домой и тд. При этом, делал это не всегда в адекватном состоянии. Он конкретно их запугал», - цитирует слова адвоката Александра Бенхина издание kp.ru.

Также правозащитник отметил, что на сегодняшний день местонахождение Вдовина неизвестно. Он скрывается и не приходит в отделение полиции для разъяснительной беседы. Сам Бенхин считает, что действия Александра проходят по статье о вымогательстве.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров получил от Тимура Хайдарова большую сумму денег.