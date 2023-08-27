Заплатил за пиар: Киркоров получил большую сумму денег от звездного хирурга

Знаменитый пластический хирург Тимур Хайдаров оказался в центре скандала, разведенного певицей Славой, которая считает, что он испортил ее пластикой груди. В деле вскрылись новые подробности, а именно про Филиппа Киркорова.

Если верить словам хирурга Александра Тепляшина, это был отличный ход для Киркорова: он смог похудеть, использовать свое новое тело для рекламы и заработать на этом. Медик объяснил, что есть информация, что поп-король получил от Хайдарова большую сумму денег за свою трансформацию. Приблизительно столько же, сколько Слава требовала от этого хирурга в качестве компенсации за неудачную операцию по увеличению груди.

Говорят, что Киркоров заключил соглашение с Хайдаровым о неразглашении. Теперь хирург получил свои преимущества, такой неофициальный титул «хирург Киркорова» открыл молодому доктору двери в шоу-бизнес. Звезды часто думают, что если человек популярен, то он успешен в своей профессии, пишет PROZVEZD.

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