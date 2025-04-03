НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 апреля 2025, 11:19
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Жена Харламова выложила фото с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет

Жена Харламова выложила фото с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Супруга юмориста Гарика Харламова Катерина выложила фото с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Жена Харламова выложила фото с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Избранница звезды Comedy Club разместила кадры с семейной фотосессии с актрисой сериала «Тайны следствия» Анной Ковальчук.

«Моя. Люблю не могу», — подписала фото Катерина.

У Катерины и Анны один отец. Сестры 20 лет не знали, что являются близкими родственниками. Харламову воспитывал отчим, которого она считала биологическим отцом. У матери актрисы был роман с бывшим военным Леонидом Ковальчуком, от которого она и родила дочь. Через некоторое время мужчина вернулся к своей супруге, решив не вмешиваться в жизнь ребенка.

Первая встреча Харламовой и Ковальчук состоялась в 2015 году. Актрисы постепенно начали узнавать друг друга и налаживать общение. Сестры рассказывали, что это был непростой период для их семей, однако они рады, что все сложилось хорошо.

Ранее Гарик Харламов встретился с сестрами-близнецами на съемках Comedy Club.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Катерина Ковальчук
Анна Ковальчук
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