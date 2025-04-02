Гарик Харламов встретился с сестрами-близнецами на съемках Comedy Club

Родственники встретились на съемках Comedy Club. Снимок Наталья Харламова разместила 1 апреля. Женщина также поздравила наследника с Днем смеха, назвав его «самым лучшим и одним из самых знаменитых юмористов страны».

«Не только и не столько красота, а юмор спасет мир! Мое истинное убеждение. Любую сложную ситуацию можно разрешить шуткой, с любой проблемой легче справиться, если подойти с юмором», — поделилась Харламова.

Напомним, у матери юмориста трое детей, помимо сына она также воспитала двух дочерей. Девочки-близнецы родились в ее втором браке. Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина является обладательницей диплома Высшей школы экономики.

У Харламова и его сестер разные отцы. Комик заявлял, что при рождении его назвали Андреем, однако спустя три месяца передумали и дали ему имя Игорь в честь деда. Родители телеведущего расстались, когда он был подростком, и Юрий Харламов забрал сына с собой в США, где будущий шоумен учился актерскому мастерству. А в 1999 году юморист вернулся в Москву к матери и сестрам. Гарик отмечал, что, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, у него с Екатериной и Алиной сложились теплые дружеские отношения.

Ранее Гарик Харламов назвал роль Юры Борисова в «Аноре» самой слабой в его карьере.