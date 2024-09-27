Жена Харламова Катерина Ковальчук призналась, что улетела из России в Дубай. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Катерина Ковальчук поделилась с подписчиками фотографиями из Дубая. На кадрах супруга Гарика Харламова позирует на пляже в купальнике. С кем конкретно Ковальчук отправилась в отпуск, она не раскрывает.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились в июне 2024 года. Спустя месяц свадьбу отпраздновали в поместье Agalarov Estate. Юморист потратил на торжество порядка 5 миллионов рублей — на свадьбе выступал Сосо Павлиашвили, а ведущим был актер Сергей Бурунов.

Харламов начал встречаться с Ковальчук спустя месяц после развода с Кристиной Асмус. От брака с актрисой у него осталась дочь Анастасия.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук рассказала о будущей совместной работе с Гариком Харламовым.