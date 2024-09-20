«У него невероятный талант»: Катерина Ковальчук рассказала о будущей совместной работе с Гариком Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук недавно вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. Пара познакомилась на съемках сериала «Гусар» и больше в совместных проектах не работала, однако актриса призналась, что сыграла бы снова с мужем.

«Если будут хорошие предложения о совместной работе, мы их с радостью рассмотрим. Все зависит во многом от сценария и самой истории, насколько она интересна и насколько нам откликается. А там уже неважно, пара или не пара», — отметила Ковальчук в беседе с Кино Mail.ru.

Кроме того, Катерина заверила, что Гарик в жизни сильно отличается от экранного образа.

«На сцене, на площадке он играет, работает. Работает четко, профессионально, гениально, на мой взгляд. У него невероятный талант», —разоткровенничалась звезда фильма «Любовь зла».

О романе Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук стало известно в 2021 году. Летом 2024 года они узаконили свои отношения. Ранее юморист был женат на актрисе Кристине Асмус.

Также Катерина Ковальчук рассказала, как проводит свободное время с мужем, а также раскрыла, чем он ее удивляет. По словам актрисы, они с любят смотреть вместе кино.