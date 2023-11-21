Жена Ильи Соболева призвала Викторию Боню не обижаться на шутки комика

Жена Ильи Соболева призвала Викторию Боню не обижаться на комика. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Натальи Соболевой.

Виктория Боня стала гостьей шоу Павла Воли. Модель обсудила с ним и Ильей Соболевым прошедшую пластическую операцию. Знаменитость была откровенна с собеседниками и даже сняла очки по просьбе Павла. Однако, как выяснилось, Виктория осталась разочарована временем, проведенным в компании юмористов. Дело в том, что Боню задели шутки в ее адрес. Вот почему она в ответ публично высмеяла рост и интеллектуальные способности Воли и Соболева. Узнав об этом, супруга Ильи встала на его защиту.

По мнению Натальи, Виктория специально хайпует на пластике и ходит на различные шоу. Соболева убеждена, что модель хочет лишний раз спровоцировать о себе разговоры. При этом она отметила, что «шутки бывают разные». Посмотрев выпуск передачи, Наталья согласилась, что некоторые реплики ведущих были «глупыми и пошлыми».

«Это же передача такая. Предлагаю не обижаться на них», — обратилась Соболева к Боне.

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