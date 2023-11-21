43-летняя Виктория Боня публично поцеловала молодого возлюбленного после ссоры. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Кеша должен умереть». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Боня. Виктория вышла в свет не одна, а в компании избранника. По информации источника, бизнесмен Руслан Гасанов пришел на премьеру позднее модели: он присоединился к ней на красной дорожке. Когда телеведущая заметила возлюбленного, то она страстно поцеловала его в губы. Произошедшее удивило даже визажиста Сердара Камбарова, который в этот момент находился рядом.

Знаменитости вышли в свет в парном образе, отдав предпочтение стилю total black. Виктория выбрала для мероприятия трикотажное платье, подчеркивающее ее фигуру, и надела черную рубашку и очки. Руслан появился на премьере в толстовке, рубашке, черных джинсах и кепке.

Напомним, что недавно пара посетила шоу Павла Воли, после которого между Викторией и Русланом произошла ссора. Подробности смотрите в этой статье.