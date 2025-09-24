Жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж

Бродская появилась на свет во Владивостоке в семье артистов. Ее бабушка играла на сцене в Хабаровске, дедушка — в свердловской оперетте, ну а родители служили в Омском академическом драмтеатре, в стенах которого Кристина буквально выросла.

Напомним, Кристина Бродская замужем за Игорем Петренко с 2016 года. В браке у пары родились три дочери. Также у актера есть двое сыновей от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.

