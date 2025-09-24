НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 сентября 2025, 14:42
1 мин.

Жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж

Жена Игоря Петренко Бродская кардинально сменила имидж, став брюнеткой.
Актриса Кристина Бродская, жена актера Игоря Петренко, кардинально сменила имидж, перекрасившись из блондинки в брюнетку. Новый образ звезда продемонстрировала в своем личном микроблоге.

Бродская не только показала финальный результат, но и поделилась с подписчиками процессом трансформации, выложив фотографии до и после окрашивания. Актриса предложила своей аудитории оценить перемену.

«Голосуем. Блондинка или брюнетка? Как лучше?» – спросила артистка.

Бродская появилась на свет во Владивостоке в семье артистов. Ее бабушка играла на сцене в Хабаровске, дедушка — в свердловской оперетте, ну а родители служили в Омском академическом драмтеатре, в стенах которого Кристина буквально выросла.

Напомним, Кристина Бродская замужем за Игорем Петренко с 2016 года. В браке у пары родились три дочери. Также у актера есть двое сыновей от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.

