Жена Игоря Петренко кардинально сменила имидж
© Starface.ru
Актриса Кристина Бродская, жена актера Игоря Петренко, кардинально сменила имидж, перекрасившись из блондинки в брюнетку. Новый образ звезда продемонстрировала в своем личном микроблоге.
Бродская не только показала финальный результат, но и поделилась с подписчиками процессом трансформации, выложив фотографии до и после окрашивания. Актриса предложила своей аудитории оценить перемену.
«Голосуем. Блондинка или брюнетка? Как лучше?» – спросила артистка.
Бродская появилась на свет во Владивостоке в семье артистов. Ее бабушка играла на сцене в Хабаровске, дедушка — в свердловской оперетте, ну а родители служили в Омском академическом драмтеатре, в стенах которого Кристина буквально выросла.
Напомним, Кристина Бродская замужем за Игорем Петренко с 2016 года. В браке у пары родились три дочери. Также у актера есть двое сыновей от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.
Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова кардинально сменила имидж.