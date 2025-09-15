«Всю свою красоту испортили»: Анастасия Решетова кардинально сменила имидж
© Starface.ru
Модель Анастасия Решетова поэкспериментировала со внешностью и показала себя в новом имидже. Для фотосессии она примерила парик с короткими волосами, однако образ не понравился ее фанатам.
В личном блоге Решетова удивила поклонников, опубликовав снимки с ультракороткой стрижкой. Она отметила, что прическа сразу пришлась ей по вкусу и с ней она стала похожа на своего сына Ратмира. Но пользователи восторга модели не разделили.
«Куда ты дела Настю?», «При такой стрижке нос совсем исчез», «Вообще не идет, всю свою красоту испортили», «Это не ваш образ, неудачный фотосет», - комментируют пользователи.
Однако друзья и коллеги поддержали эксперимент Насти. Они отметили, что ей даже стоит задуматься о смене стрижки.
Напомним, что уже несколько лет Решетова пытается поддерживать естественную красоту. Она отказалась от услуг косметолога и даже макияжа на постоянной основе. Сейчас она старается любить себя такой, какая есть, и призывает к этому своих поклонников.
Ранее Анастасия Решетова ответила на критику авторского шоу.