Жена Игоря Николаева спустила годовую пенсию на новогоднее платье

Но подписчики Проскуряковой отметили, что платье ей очень идет. Оно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Фанаты осыпали девушку комплиментами. Но многие не знают о стоимости наряда. Звездный блогер прокомментировала его цену, как – годовая пенсия. В Интернет-магазине оно стоит чуть больше 200 тысяч рублей, а сейчас его можно купить по скидке за 160 тысяч. Интересно, как к таким покупкам относится муж Юлии, Игорь Николаев.

Ранее мы писали о том, что врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву. Поклонники пишут, что композитор в последнее время очень сдал.