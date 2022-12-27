Жена Игоря Николаева спустила годовую пенсию на новогоднее платье
Молодая жена певца Игоря Николаева показала фигуру в платье за 200 тысяч рублей.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Молодая супруга композитора Игоря Николаева показала фигуру в роскошном платье по цене годовой пенсии. Юлия Проскурякова примерила наряд, в котором ранее замечали телеведущую Ксению Собчак и фигуристку Евгению Медведеву.
Артистка опубликовала в соцсетях фото в роскошном наряде. Она очень удивила поклонников, которые привыкли видеть ее в скромных и нежных образах. В этот раз Юлия решила поэкспериментировать со стилем и выбрала откровенное платье с вырезами на груди. В свое время Собчак и Медведеву сильно критиковали за такой выбор.
Фото: Соцсети Юлии Проскуряковой
Но подписчики Проскуряковой отметили, что платье ей очень идет. Оно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Фанаты осыпали девушку комплиментами. Но многие не знают о стоимости наряда. Звездный блогер прокомментировала его цену, как – годовая пенсия. В Интернет-магазине оно стоит чуть больше 200 тысяч рублей, а сейчас его можно купить по скидке за 160 тысяч. Интересно, как к таким покупкам относится муж Юлии, Игорь Николаев.
Ранее мы писали о том, что врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву. Поклонники пишут, что композитор в последнее время очень сдал.