21:04, 23 декабря 2022
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Врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву
«Почки или сердечная мышца»: врач назвал причины отеков Игоря Николаева.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Врач Евгений Арзамасцев проанализировал свежее видео, на котором композитор Игорь Николаев выглядел отечным, постаревшим и располневшим. На основании беглого осмотра он сделал выводы, с чем связаны изменения в его внешности.
Во-первых, лишний вес мог появиться из-за гормонального сбоя.
Во-вторых, возможно, «плохо работает» щитовидная железа.
«Отеки могут давать почки или сердечная мышца», - озвучил третью причину специалист.
Ранее фанаты высказали разочарование внешностью Николаева. Маэстро играл на фортепиано, но вместо слов восхищения услышал советы заняться здоровьем.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:BLITZ+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: