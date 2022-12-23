Врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву

Врач Евгений Арзамасцев проанализировал свежее видео, на котором композитор Игорь Николаев выглядел отечным, постаревшим и располневшим. На основании беглого осмотра он сделал выводы, с чем связаны изменения в его внешности.

Во-первых, лишний вес мог появиться из-за гормонального сбоя.

Во-вторых, возможно, «плохо работает» щитовидная железа.

«Отеки могут давать почки или сердечная мышца», - озвучил третью причину специалист.

Ранее фанаты высказали разочарование внешностью Николаева. Маэстро играл на фортепиано, но вместо слов восхищения услышал советы заняться здоровьем.