Возмутившаяся слухами о беременности Юлия Проскурякова снялась в облегающем платье

Певица Юлия Проскурякова, возмутившаяся недавними слухами о своей беременности, приняла участие в съемках новогоднего концерта в Кремлевском Дворце. Жена Игоря Николаева вышла на сцену в облегающем платье и поделилась кадрами в соцсети.

На опубликованных фото и видео 42-летняя Юлия Проскурякова предстала в облегающем зеленом платье в пол с открытыми плечами. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Судя по всему, супруга Игоря Николаева тем самым решила показать, что находится в отличной форме и ей не нужно скрывать «округлившийся» живот. Артистка дополнила образ браслетом и серьгами, сделала вечерний макияж и уложила волосы.

«Сегодня пели в Кремле. Смотрите в Новый год», — написала Юлия Проскурякова.

Напомним, недавно певицу заподозрили в беременности на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» в Москве. Тогда Юлия Проскурякова появилась на публике в облегающем платье, и многие разглядели у артистки округлившийся живот. Знаменитость возмутилась информации о своем «интересном» положении и призвала «прекратить хейтить» женщин за неидеальную фигуру. Слухи о беременности Юлии Проскуряковой появляются уже не впервые. Сама артистка объясняла, что все дело в ее телосложении, и она «просто не худая».

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым. У пары есть 8-летняя дочь Вероника.

Ранее мы писали о том, что Юлия Проскурякова раскрыла свое отношение к письму, подаренному Игорю Николаеву на концерте поклонницей.