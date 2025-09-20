Жена Игоря Николаева призналась, что специально отправила дочь в обычную школу

Жена Игоря Николаева призналась, что они с мужем специально выбрали для дочери обычную московскую школу. О причинах такого решения она рассказала Наталье Подольской для шоу «Ваша Наташа».

Девятилетняя дочь Игоря Николаева учится не в элитной гимназии, как многие другие звездные наследники. Как оказалось, родители решили отправить Веронику в обычную школу не просто так.

«Мне бы хотелось, чтобы Вероника видела разных людей и дружила с разными детьми. И не только с теми, у кого есть 16-й айфон и знаменитый папа», — объяснила Юлия Проскурякова.

Более того, Юлии важно, чтобы дочь не чувствовала своего превосходства перед ровесниками из-за известных родителей.

«Хочу, чтобы она ходила на разные праздники, чтобы это были ярмарки, на которых дети сами делают какие-то подарки, участвуют в благотворительности», — добавила супруга Николаева.

В интервью Наталье Подольской Проскурякова также рассказала, как супруг однажды проверял ее чувства. После совместного отпуска он неожиданно предложил ей расстаться, из-за чего Юлия плакала всю дорогу.