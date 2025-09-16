В аэропорту предложил расстаться: Проскурякова рассказала, как Николаев проверял ее чувства

Певица Юлия Проскурякова в интервью Наталье Подольской рассказала, как Игорь Николаев проверял ее чувства. Перед перелетом из Доминиканы после совместного отпуска он предложил расстаться, из-за чего девушка плакала всю дорогу.

Исполнительница поделилась, что их первый поцелуй случился спустя полгода после знакомства. Николаев не проявлял себя, не пытался обнять. Проскурякова первой произнесла слова «Я люблю тебя». Поцеловав артиста, она поняла, что Николаев ей нравится.

«А он замер и говорит мне: «Зачем?»… Я испугалась и недели две мы не контактировали», - вспоминает реакцию Николаева певица.

После паузы музыкант вышел на связь и пригласил в Доминикану. За границей пара провела две недели.

«Возвращаемся обратно. Он летит из Доминиканы в Америку, а я в Москву. И мне в аэропорту говорит: „Слушай, ну, наверное, давай расставаться будем“… Я не помню, как летела, а это было примерно 11 часов. Я плакала всю дорогу», - поделилась Проскурякова.

Потом выяснилось, что слова артиста были проверкой. В Москве ее встретила домработница певца – он распорядился перевезти вещи Юлии в свои апартаменты на Тверской. Далее певец позвонил и сказал, что они будут жить вместе.

Ранее сообщалось, что Проскурякова поздравила свекровь с 87-летием. Она обратилась к матери Николаева со словами «спасибо, что Вы есть».