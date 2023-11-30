Жена Игоря Николаева изменилась до неузнаваемости из-за ухудшения здоровья

Молодая жена музыканта Игоря Николаева призналась, что с возрастом стала хуже видеть. Теперь 41-летняя Юлия Проскурякова вынуждена носить очки.

При этом выбранная оправа сильно изменила внешность Юлии, подписчики жены музыканта даже не сразу узнали ее на фотографии.

«Теперь официально очкарик. Как вам?» — поинтересовалась у своей аудитории Проскурякова.

В ответ подписчики не пожалели женщину и высказали все, что думали. Так, некоторым показалось, что Юлия стала похожа на молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

При этом многие сошлись во мнении, что очки сделали из жены Николаева «простушку» и старушку».

«Юля, вас вообще невозможно узнать, думала, это ваша мама», - приводит Kp.ru комментарий подписчицы.

Ранее мы писали, что слухи о разладе в семье Игоря Николаева разлад стали подтверждаться. Для этих подозрений появился очередной повод — супруга музыканта Юлия Проскурякова, на которой он женат уже 13 лет, перестала носить обручальное кольцо.