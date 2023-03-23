Жена и дети не приходят: за могилой Юрия Шатунова бесплатно ухаживает «брат» по детскому дому

За могилой певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище 8 месяцев ухаживает 58-летний мужчина, который, как и музыкант, рос в детском доме. По его словам, за это время супругу и детей на месте захоронения он не встречал ни разу.

Мужчина не назвал свою фамилию – он представился как Евгений Васильевич. Первый раз он пришел на могилу 30 июня – через неделю после смерти кумира.

К тому моменту розы стали увядать, и он отсортировал цветы. С тех пор волонтер появляется на кладбище регулярно, иногда даже несколько дней подряд.

В основном мужчина убирается на могиле бесплатно. Бывает, что другие поклонники помогают ему деньгами или руками. Работы на могиле хватает: портреты надо очистить от копоти, мусор убрать.

Поклонники бывают на могиле Шатунова едва ли не каждый день. Кто-то приезжает туда и распивает алкоголь, другие снимают ролики для соцсетей.

Мужчина признался сайту kp.ru, что хотел познакомиться с Шатуновым лично, но не удалось.

«Мы с ним во многом похожи. Я, как и он, вырос в детском доме, можно сказать, братья», - признался он и добавил, что хранит открытку с автографом исполнителя.

Напомним, Шатунов умер 23 июня 2022 года, когда отдыхал в Подмосковье. Артисту внезапно стало плохо, медики не смогли его спасти.