Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет

Стало известно, что популярный исполнитель Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта. Об том сообщил директор и продюсер певца Аркадий Кудряшов. Он подтвердил телеканалу «360», что сердце солиста группы «Ласковый май» остановилось в карете скорой помощи по дороге в одну из домодедовских больниц.

Накануне смерти Шатунов со своим менеджером и друзьями отдыхал в Подмосковье. Вечером ему стало плохо, однако прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Коллеги и поклонники шокированы случившимся. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин до сих пор не может поверить в то, что музыканта больше нет. «Просто шок, больше ничего. Пока только шок. Могу выразить соболезнование родным и близким», - выразил свои мысли шокированный продюсер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».