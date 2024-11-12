Жена Градского Фартышева считает незаконной экспертизу по разделу имущества

Жена Градского Ольга Фартышева считает незаконной экспертизу по разделу имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Судебные разборки между наследниками имущества композитора Александра Градского продолжаются. Как стало известно журналистам из материалов дела, третья жена музыканта Ольга Фартышева считает проведенную судебную экспертизу, касающуюся имущества Градского, незаконной.

«[Градская О. С.] полагала, что в основу расчета размера долей наследников не может быть положено заключение центра судебной экспертизы „Гарант“», — написано в документах.

Известно, что бывшая супруга музыканта недовольна из-за того, что экспертиза была проведена с нарушениями законодательства, в ней имеются «значительные недостатки и противоречия».

Напомним, имущество Градского поделили на пять частей: между его взрослыми детьми, вдовой Мариной Коташенко и их сыновьями. Ольге Фартышевой не досталось ничего.

Ранее мы писали о том, что старшие дети Градского пытаются признать фиктивным брак отца с Мариной Коташенко.