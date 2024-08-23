Жена Гарика Харламова раскрыла, поменяла ли фамилию после свадьбы с комиком

Актриса Катерина Ковальчук рассказала, что после свадьбы с комиком Гариком Харламовым поменяла фамилию. Теперь она официально Катерина Харламова.

В разговоре с Газетой.Ru на шоу «Кстати» площадки VK Видео жена резидента Comedy Club призналась, что «Ковальчук» теперь только ее псевдоним для работы. В документах же она теперь под фамилией мужа. По словам Катерины, это уже не первый раз, когда она идет на этот шаг. Раньше она носила фамилию другого отца.

«Это классно, какой-то новый этап. Это очень важно. Семья должна быть под одной фамилией», - поделилась актриса.

Напомним, что свадьба состоялась в августе этого года, но расписались молодые за несколько недель до нее. На торжестве присутствовали самые близкие друзья и родные артистов. Одним из гостей был коллега Гарика Денис Дорохов, который не только нарядился в платье невесты на церемонии, но и подарил новобрачным 100 тысяч рублей.

Ранее Катерина Ковальчук раскрыла подробности отношений со свекровью.