Новая жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук раскрыла подробности отношений со свекровью

Актриса Катерина Ковальчук рассказала, какие отношения у нее сложились с матерью комика Гарика Харламова. Недавно они стали одной семьей, чему родительница юмориста оказалась очень рада.

По словам новой жены резидента Comedy Club, она прекрасно общается со свекровью. Они довольно быстро нашли общий язык, и Гарика это сильно радует. Он признался, что его мама обсуждает с его супругой разные «женские темы», которые сам он не может поддержать.

«Мы с Натальей Игоревной познакомились в 2021 году и с того момента были вместе в Турции, на Кипре. Общаемся, дружим, даже на воздушном шаре вместе летали. И на свадьбе она тост такой смешной сказала: „Мой сын женился на моей подруге!“» - рассказала Катерина в интервью HELLO!

Ковальчук настолько дружна с мамой Гарика, что женщина для нее даже организовала тайный девичник перед свадьбой. Она связалась с подругами актрисы и сделала для нее праздник, который оказался полной неожиданностью.

Напомним, что Харламов и Ковальчук поженились еще в начале июня, но пышную свадьбу решили сыграть только в августе.

Ранее Гарик Харламов рассказал, что расставался с Катериной Ковальчук.