«Ему неинтересно»: Ковальчук объяснила, почему ходит на светские мероприятия без Харламова

Катерина Ковальчук объяснила, почему часто посещает светские мероприятия без Гарика Харламова.

Актриса посетила 39-ую премию в области красоты Marie Claire Prix d’Excellence de la Beaute. Девушка появилась в красном платье, подчеркивающим фигуру. Однако на мероприятии она была без своего супруга.

Девушка раскрыла, что ее муж предпочитает проводит время дома, из-за чего редко появляется на светских вечерах.

«Гарик дома, ему неинтересно на мероприятии. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы», — призналась Ковальчук в «ШБ-шоу».

Ковальчук также раскрыла, что у ее мужа есть особый способ похудения, связанный с отсутствием диеты. По словам актрисы, Гарик не любит ограничивать себя в еде.

«Никак не затыкаю ему рот. Это секретик. Он все любит есть, не ограничивает себя в еде, так как ненавидит это. Правда, не ест куриные яйца из-за аллергии. Я не ем холодец, красное мясо. Рыбу ем редко. Ем курицу», — раскрыла Ковальчук.

Напомним, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала «Гусар», а уже летом 2024 года официально узаконили отношения и сыграли пышную свадьбу.

Ранее мы писали о том, что поглаживающая живот Катерина Ковальчук и Гарик Харламов планируют стать родителями.