Жена Гарика Харламова показала себя со светлыми волосами и стала копией Кристины Асмус
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Актриса Катерина Ковальчук показала себя в новом образе со светлыми длинными волосами. Пользователи Сети сравнили жену юмориста Гарика Харламова с его экс-супругой Кристиной Асмус.
Комик после громкого развода нашел свое счастье с артисткой, которую в соцсетях называют копией Асмус. Стройная Катерина с приятными чертами лица многим напоминает Кристину во времена брака с Харламовым. Тогда у нее были длинные светлые волосы и более женственный стиль.
На новом снимке Ковальчук предстала с новой прической, но без макияжа. Поклонники догадались, что на девушке, скорее всего, был парик. Возможно, он нужен для съемок или фотосессии.
5 декабря для Катерины и Гарика особенный день – полгода со дня их свадьбы. В честь события актриса поделилась романтичным видео с церемонии бракосочетания.
Недавно пользователи Сети заволновались, когда звезда появилась на премьере фильма без мужа. Оказалось, что Гарик не смог присоединиться к жене из-за занятости.
Что касается Кристины Асмус, то она сейчас счастлива в отношениях с продюсером Ильей Бурецом. Ранее мы писали о том, что они стали жить вместе уже после первого свидания, и мужчина знаком с дочерью актрисы от Харламова.