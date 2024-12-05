Жена Гарика Харламова показала себя со светлыми волосами и стала копией Кристины Асмус

Актриса Катерина Ковальчук показала себя в новом образе со светлыми длинными волосами. Пользователи Сети сравнили жену юмориста Гарика Харламова с его экс-супругой Кристиной Асмус.

Комик после громкого развода нашел свое счастье с артисткой, которую в соцсетях называют копией Асмус. Стройная Катерина с приятными чертами лица многим напоминает Кристину во времена брака с Харламовым. Тогда у нее были длинные светлые волосы и более женственный стиль.

На новом снимке Ковальчук предстала с новой прической, но без макияжа. Поклонники догадались, что на девушке, скорее всего, был парик. Возможно, он нужен для съемок или фотосессии.