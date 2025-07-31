Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук кардинально сменила имидж: как теперь выглядит актриса

Актриса Катерина Ковальчук решилась на эксперименты со внешностью и изменила цвет волос. Жена юмориста Гарика Харламова добавила светлых прядей, а также избавилась от природных кудрей.

В личном блоге актриса опубликовала фото, на котором показала результат преображения. После похода к стилисту Катерина стала светлее, а также у нее теперь прямые волосы. Однако неизвестно, это долгосрочная укладка или же вскоре Ковальчук вновь станет кудрявой.

В комментариях пользователи отметили, что артистке хорошо с любимым цветом волос. Поклонники сделали кумиру немало комплиментов.

«Тебе очень идет, Катюш! Красотка», «Классно вообще, Катюш», «Отлично!», «Очень идет цвет, нежная красавица», «Очень красиво», «Вам очень идет! Вы стали такая нежная. Красотка», - пишут комментаторы.