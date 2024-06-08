Жена футболиста Павла Мамаева заявила, что будет рожать ребенка в России. Об этом она рассказала в соцсетях.

Супруга Павла Мамаева ждет уже третьего ребенка. В последнее время Надежда Санько часто появляется в Дубае из-за того, что ее муж основал там свою футбольную академию совместно с Федором Смоловым.

Однако жена футболиста признается, что ей не очень нравится в ОАЭ.

«По мне, все адекватные люди, не связанные обязательствами, уезжают летом из Дубая. Я вообще не полюбила Дубай (это мягко сказано). Не буду там часто бывать. Тем более с таким количеством детей и животных», — заявила она.

Санько также рассказала, что не собирается рожать в элитных дубайских клиниках.

«У нас хорошая медицина. А в Дубае я даже кровь не сдаю. Очень слабо в этом направлении», — призналась она.

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