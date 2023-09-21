Жена Федора Смолова сообщила о пополнении в семье

Жена Федора Смолова Карина Истомина подтвердила слухи о беременности, выложив фотографию с заметно округлившимся животом.

Летом 2023 года диджей Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Пара решила не организовывать грандиозную вечеринку в честь такого события и прямо из ЗАГСа уехала в медовый месяц, в Италию.

На снимке видно, что диджей уже давно находится в интересном положении. Некоторые поклонники посчитали, что девушка забеременела еще до свадьбы. При этом сама Карина никак не комментирует подобные предположения.

В отпуске супруга спортсмена регулярно выкладывала фото в бикини с плоским животом. Однако слухи о беременности Истоминой начали появляться задолго до официального объявления в Сети.

«Делюсь радостным событием нашей семьи», – прокомментировала девушка.

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