Анна Ардова вышла на связь прямо из ЗАГСа: актриса радуется новому статусу

Актриса Анна Ардова поделилась с поклонниками радостным событием. Ее 23-летний сын Антон Шаврин женился.

Звездный наследник пошел по стопам матери и уже известен публике по таким сериалам, как «Иванько» и «Стрим». Анна Ардова выложила в соцсети кадры из столичного ЗАГСа, в котором Антон расписался со своей возлюбленной. С лица молодого человека не сходила улыбка, он уже вовсю готовится пробовать себя в новой роли.

При этом сам Антон предпочитает не делиться с фанатами подробностями из личной жизни. Он выкладывает намного больше фотографий со съемочной площадки, нежели со свиданий с избранницей.

Напомним, что у Анны Ардовой есть еще и старшая дочь Соня. Звездная мама гордится девушкой, которая смогла получить место в труппе МХТ имени Чехова и тоже часто появляется на экранах.

Ранее мы писали, что после расставания с певицей Анной Седоковой Янис Тима заговорил о новой главе в жизни. Сама экс-солистка «ВИА Гры» пока никак не прокомментировала развод со спортсменом.