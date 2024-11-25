Жена Федора Федотова рассказала о судах и манипуляциях актера: «Хочу, чтобы этот ужас поскорее закончился»

Жена актера Федора Федотова рассказала о судебных разбирательствах с мужем. Мирно расстаться супруги так и не смогли. По словам Анастасии Грибовой, артист не хочет делить имущество, из-за этого все и затянулось. Подробности узнал StarHit.

Актриса призналась, что четыре раза предлагала Федору решить вопрос полюбовно, но все ее попытки были отклонены. Причем просит Анастасия не так много, даже меньше 1/4 от дохода Федотова. Однако и это для звезды «Серебряных коньков» много.

Грибова отметила, что все упирается в деньги. Актер не желает, чтобы что-то досталось жене, так как, по его мнению, она не работала в браке. Анастасия действительно после рождения ребенка посвятила всю себя материнству. А Федор припомнил супруге даже то, что именно он заплатил за ее роды.

«По его словам, Ульяна уже обязана ему своей жизнью, потому что он за все это платит. Мол, „я даже за твои роды заплатил“. Даже не знаю, о чем разговаривать с человеком после таких фраз, но все равно пытаюсь», - рассказала актриса.

Иногда, как отметила Анастасия, в разговорах с мужем доходит и до угроз. Федотов говорит о том, что заберет у нее дочь. Правда, потом сразу же забирает свои слова назад. Пока Грибова не знает, к чему все это приведет.

«Очень хочу, чтобы этот ужас поскорее закончился, ни один человек на земле не заслуживает ни психологического, ни физического насилия», - поделилась Анастасия.

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