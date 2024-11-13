Почти миллион: какую сумму алиментов требует с актера Селиванова его бывшая жена

Актер Владимир Селиванов продолжает разборки с бывшей женой Викторией Маркиной. Звезда «Реальных пацанов» хочет, чтобы общая дочь Ева жила с его новой семьей, а экс-супруга знаменитости утверждает, что весь сыр-бор он начал ради снижения суммы алиментов. При этом Виктория хочет получать на ребенка 800 тыс. рублей.

Экс-жена 39-летнего актера требует, чтобы он платил 700 тыс. рублей алиментов и 100 тыс. рублей на кружки семилетней Евы, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2023 году Владимир Селиванов развелся с Викторией Маркиной, в браке с которой появилась дочь Ева. Сейчас актер счастлив с возлюбленной Александрой, подарившей ему сына Кирилла. В дальнейшем экс-участник КВН планирует жениться на своей избраннице.

Бывшие супруги по-разному смотрят на происходящее. Виктория утверждает, что подала на алименты официально, так как Владимир нарушил устные договоренности о выплатах. Артист же считает, что Маркина манипулирует общей дочкой, чтобы получить больше денег.

Недавно возлюбленная Владимира Селиванова вмешалась в его разборки с бывшей женой. Александра Калмыкова обратилась в суд и потребовала от звезды «Реальных пацанов» алименты, чтобы уменьшить выплаты его дочери от первого брака.