«Никто не доверяет»: Паулина Андреева призналась, что ей каждый раз приходится доказывать свой талант

Жена Федора Бондарчука призналась, что ей каждый раз приходится доказывать свой талант из-за влиятельного супруга. Об этом актриса и сценаристка рассказала в интервью для YouTube-канала «Театральный журнал».

По словам Паулины Андреевой, режиссеры зачастую относятся к ней скептически из-за знаменитого мужа. Кроме того, некоторые зрители и кинокритики уверены, что актриса может испортить карьеру Бондарчуку.

«Знаете, бывают жены в наказание, бывают во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет», – прокомментировала Андреева.

Как отмечает Паулина, в киносообществе сомневаются, что она может создать или написать что-то стоящее. Из-за этого ей приходится терпеть постоянные усмешки.

К тому же избранница Бондарчука добавила, что в сценарном цеху большая конкуренция, с которой тяжело справляться без должной поддержки.

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