Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не пользуется услугами стилистов из-за травли

Новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что не пользуется услугами стилистов, и не намерена изменять себе.

«Я всегда смеюсь и отвечаю, что ни один стилист просто физически не выдержит такой травли, которую выдерживаю я, потому что я сама отвечаю за свой внешний облик», - рассказала она в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Брухунова также призналась, что ей часто пишут разные блогеры с YouTube с предложениями записать интервью, однако она им отказывает, потому они «сведут свою беседу к одному - к моей личной жизни, а этого я позволить не могу, да и не хочу».

В основном, по словам Брухуновой, она получает злобные негативные сообщения от взрослых «казалось бы состоявшихся женщин». «Я не обижаюсь, в полемику не вступаю, просто молча блокирую потому что в моем мире нет места помойке, гадостям и мусору», - заключила Брухунова.

Ранее мы сообщали, что Брухунова возмутилась увольнением Сергея Газарова с поста худрука Театра Сатиры и усомнилась, что новый руководитель сможет достичь таких же высот.