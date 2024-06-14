Татьяна Брухунова возмутилась увольнением Газарова с поста худрука Театра Сатиры

Татьяна Брухунова возмутилась увольнением Сергея Газарова с поста худрука Театра Сатиры. Татьяна прокомментировала кадровые перестановки в личном блоге.

В июне 2024 года стало известно, что Театр Сатиры возглавит Евгений Герасимов. Его предшественником был Сергей Газаров, который занимал пост худрука с 2021 года. По словам Татьяны, ее расстроило увольнение Газарова, который многое сделал для театра. Она считает его человеком с уникальным чувством юмора, который не боится трудностей.

«При Газарове было так: одна премьера за другой, масштабный ремонт. Он вдохнул жизнь в Театр Сатиры. Молодые артисты выходили на сцену вровень с мастерами», — высказалась Татьяна.

Жена Евгения Петросяна усомнилась, что новый руководитель сможет достичь таких же высот. По словам Татьяны, ее сердце разрывается.

«Где теперь все это будет, и будет ли ярче? Я не знаю, и от этого рвется сердце. Тешу себя надеждой, что зритель еще увидит работы Газарова на подмостках столицы», — резюмировала Татьяна.

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